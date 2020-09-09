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Пандемия COVID-19
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В России началась маркировка вакцины "Спутник V"

Маркировка позволит проследить движение каждой упаковки вакцины от производителя до пациента
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи начал маркировать свою вакцину против коронавируса, что позволит проследить движение каждой упаковки препарата от производителя до пациента, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

"Филиал "Медгамал" ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России, одно из старейших в России предприятий по производству медицинских иммунобиологических препаратов, начал цифровую маркировку вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Маркировка позволяет проследить движение каждой упаковки вакцины от производителя до пациента", - говорится в сообщении.

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