Занятия в школах Пензенской области отменят в дни голосования

ТАСС, 9 сентября. Занятия в школах Пензенской области, где 11-13 сентября состоятся выборы главы региона, проходить не будут. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте правительства региона.

"11, 12 сентября в школах Пензенской области в период проведения голосования учебный процесс осуществляться не будет. Между тем мы обязаны обеспечить позитивную занятость учащихся", - приводятся в сообщении слова министра образования региона Александра Воронкова.

Планируется, что 11 сентября школы организуют день сотворчества с детьми "Краски детского досуга". Мероприятия будут проходить как онлайн, так и на свежем воздухе, на базе учреждений допобразования, пришкольных территориях и спортивных площадках. 12 сентября пройдет муниципальный фестиваль-презентация спортивных, образовательных и культурных организаций "Первый шаг к успеху". "Это позволит детям при участии их родителей выбрать понравившееся направление дополнительного образования, записаться в кружки, секции, спортивные, музыкальные школы, школы искусств", - отмечается в сообщении.

Кроме того, 12 сентября на площади Ленина в Пензе состоится чемпионат по киберфутболу на призы губернатора Пензенской области.

Для студентов колледжей и техникумов, где располагаются избирательные участки, 11-12 сентября проведут флешмобы, посвященные 80-летию системы профессионально-технического образования, дни здоровья, дистанционные классные часы. В остальных колледжах занятия 11 сентября пройдут в очном формате.

В единый день голосования в Пензенской области пройдут выборы губернатора региона, а также довыборы депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу. В регионе будут работать 1085 участковых избирательных комиссий, 33 - территориальные и одна - субъектовая.