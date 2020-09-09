Организаторы "Бессмертного полка" прорабатывают два формата проведения акции в 2021 году

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Организаторы акции "Бессмертный полк" прорабатывают как традиционный вариант проведения шествия в 2021 году, так и онлайн-формат. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

"На предварительном этапе мы сейчас обсуждаем с центральным штабом возможность реализации повторно формата онлайн-шествия. Это будет сделано наравне с обычным форматом шествия "Бессмертного полка" по улицам и площадям, если только позволит эпидемиологическая обстановка. Мне кажется очень важным, что эти два формата: живой, плечом к плечу, и виртуальный путем создания виртуальной модели шествия и участия в нем граждан нашей страны и зарубежных стран, позволят еще большему количеству людей влиться в шествие "Бессмертного полка России", - сказал он.

По словам Хуторского, принять участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" смогут те, кто по состоянию здоровья не сможет выйти из дома или проживает вдали от мест проведения акции.

"Интернет есть практически везде, колоссальная часть населения уже освоила компьютерную грамотность, и разместить анкету своего родного или близкого человека, чтобы он поучаствовал хотя бы в виртуальном шествии "Бессмертного полка", я считаю, очень достойно. Это маленькая, но возможность отдать дань памяти и показать отношение к истории войны", - сказал руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России".

Об акции "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. Кроме того, присоединившимся к акции предлагается опубликовать фотографии и краткие биографии своих родственников на официальном сайте проекта "Народная летопись".

Акция ведет свою историю от 2007 года, когда в Томске прошло схожее мероприятие под названием "Парад победителей". В 2013 году акцию в Москве впервые провело российское патриотическое общественное движение "Бессмертный полк - Москва".

В 2020 году общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", в онлайн-кинотеатре Okko.