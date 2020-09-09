Наставниками конкурса "Лидеры России" стали четверо вице-премьеров

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Четверо заместителей председателя правительства России приняли решение стать наставниками конкурса "Лидеры России". Об этом сообщила в среду пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Вице-премьеры Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко отберут себе подопечных из числа победителей третьего сезона конкурса "Лидеры России", который завершился 7 сентября на площадке мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что среди наставников конкурса около 100 человек, в том числе руководители федеральных и региональных органов власти и топ-менеджеры крупнейших российских компаний.

Суперфинал "Лидеров России" прошел на базе мастерской управления "Сенеж". По итогам заключительного этапа победителями проекта стали 106 человек. Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран. Победителями стали 104 конкурсанта. За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 участников проекта.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 году по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.