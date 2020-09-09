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Пандемия COVID-19

Центр им. Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа

Объединить коронавирус и грипп - задача следующих десятилетий, заявил руководитель центра Александр Гинцбург

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России планирует начать разработку универсальной вакцины, которая сможет защитить и от коронавируса, и от гриппа. Об этом в среду ТАСС сообщил руководитель центра Александр Гинцбург.

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"Вакцина и от коронавируса, и от гриппа - в планах. Это пока только планы в голове у исследователей. Ведущие институты мира, в том числе Центр им. Гамалеи, начинают работать над этим, разрабатываем технологии, которые позволят создавать универсальные вакцины <...> Объединить коронавирус и грипп - это задача следующих десятилетий", - сказал он.

Гинцбург пояснил, что такая вакцина поможет защититься от инфекций, получающих распространение в один период. Он отметил, что центр также разрабатывает универсальные вакцины от разных штаммов гриппа.

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РоссияПандемия COVID-19
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