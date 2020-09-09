В Крыму открылся южный полуфинал конкурса "Большая перемена"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" принял в среду первый полуфинал всероссийского конкурса "Большая перемена", участие в котором принимают школьники из регионов Южного федерального округа, сообщил на церемонии открытия глава Крыма Сергей Аксенов

"Конкурс "Большая перемена" стал, наверное, одним из самых масштабных на территории Российской Федерации. Конкурс дает возможность вам, ребята, попробовать себя, раскрыть свои таланты, в жизни достичь тех целей, которые вы себе наметили. По результатам конкурса будут выбраны лучшие из вас. При этом дистанционно в первом этапе принимали участие более 12 тыс. крымчан, из них 119 ребят получили возможность продолжать участие в этом конкурсе", - обратился Аксенов к участникам.

Всего в полуфиналах "Большой перемены" принимают участие 6 тыс. старшеклассников из всех регионов страны. В каждом федеральном округе пройдут по два полуфинала: для учеников 8-9 классов и для десятиклассников. В Центральном федеральном округе их будет четыре - по два для каждой возрастной категории участников.

"Я желаю всем полуфиналистам, которые приедут в "Артек", ощутить артековскую атмосферу и сделать все возможное, чтобы заслужить право стать лучшим и получить путевку в Международный детский центр с легендарной 95-летней историей", - приводятся на сайте "Артека" слова руководителя детского центра Константина Федоренко.

Конкурс "Большая перемена" запустил 28 марта первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Участниками проекта стали более миллиона школьников. Отбор включает дистанционный этап, а также очные полуфиналы и финал. 300 победителей в номинации для десятиклассников получат призовой миллион рублей, который можно будет использовать для оплаты обучения в ведущих вузах страны, а также дополнительно пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 лучших учеников восьмых и девятых классов смогут рассчитывать на призовые 200 тыс. рублей для оплаты обучения в средних специальных учебных заведениях.

"Большая перемена" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.