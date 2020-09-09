Ефремов получил первую передачу в СИЗО

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за ДТП, получил в среду первую передачу, в которой были чай, сахар и сигареты, сообщила журналистам член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

"Утром ему уже передали передачку: вчера он просил передать ему сигареты, чай и сахар. Чувствует он себя нормально, жалоб никаких от него не поступало. На завтрак была овсяная каша, он сказал, что с удовольствием все съел", - сказала Литвинович.

Ефремов рассказал членам ОНК, что во вторник смотрел с сокамерниками по телевизору футбол. Он отзывается о своих соседях как о вполне адекватных, нормальных людях.

У актера, как и у других арестантов, есть возможность посещать спортзал, но Ефремов признался членам ОНК, что он не самый спортивный человек и вряд ли там появится. Посещение спортзала стоит около 300-400 рублей, сказала Литвинович.