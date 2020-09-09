Петербурженка подала иск к МДТ из-за полученной на спектакле травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению искового заявления Елизаветы Видус к Академическому малому драматическому театру - театру Европы (МДТ) о возмещении вреда здоровью, сообщили журналистам в среду в объединенной пресс-службе судов города.

Женщина получила травму в декабре прошлого года во время показа постановки "Гамлет", когда ей в голову отлетела часть металлической флейты, которую использовал как реквизит артист театра Данила Козловский.

После инцидента женщине оказали первую помощь в Мариинской больнице, ей наложили швы, прописали курс лекарств. При последующем обращении пострадавшей выдали листок нетрудоспособности, освобождающий от работы на 10 дней.

"Моральные страдания истца выразились в том, что, несмотря на произошедшее, спектакль не был остановлен, сотрудники театра не обратили никакого внимания. Ни руководство театра, ни артист, нанесший рану, к истцу не вышли, извинений не принесли, самочувствием не интересовались", - сказано в сообщении.

Видус просит взыскать с ответчика более миллиона рублей и штраф за неисполнение требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом. В пресс-службе судов также сообщили, что в следующее заседание вызвали Данилу Козловского.