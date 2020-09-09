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ДТП с участием Михаила Ефремова

Источник: семья Ефремова занялась поисками нового адвоката для него

По словам собеседника агентства, официальный отказ актера от Эльмана Пашаева - это вопрос времени

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии за ДТП, уже занялась поисками нового адвоката. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения артиста.

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"Близкие родственники Михаила Олеговича уже активно занялись поисками нового адвоката для него. Так что официальный отказ Ефремова от Эльмана Пашаева - это вопрос времени", - сказал собеседник агентства.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила ТАСС, что Ефремов отказался от услуг Пашаева, а семья артиста ищет новых адвокатов. Пашаев назвал эту информацию глупостью и рассказал ТАСС, что готовит расширенную жалобу на приговор Ефремову. Ранее адвокат сообщал, что подал короткую жалобу с просьбой отменить приговор.

Ефремов в ходе процесса по делу о ДТП уже отказывался от услуг Пашаева. 21 августа актер отказался от обоих своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, сообщив, что они смогут оставаться в качестве консультантов, "а защиту осуществляет кто-то другой". Пашаев тогда назвал отказ артиста от его услуг "законным правом" подсудимого. 24 августа Пашаев подтвердил ТАСС, что вновь стал адвокатом Ефремова по делу о ДТП.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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