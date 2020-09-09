Источник: семья Ефремова занялась поисками нового адвоката для него

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии за ДТП, уже занялась поисками нового адвоката. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения артиста.

"Близкие родственники Михаила Олеговича уже активно занялись поисками нового адвоката для него. Так что официальный отказ Ефремова от Эльмана Пашаева - это вопрос времени", - сказал собеседник агентства.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила ТАСС, что Ефремов отказался от услуг Пашаева, а семья артиста ищет новых адвокатов. Пашаев назвал эту информацию глупостью и рассказал ТАСС, что готовит расширенную жалобу на приговор Ефремову. Ранее адвокат сообщал, что подал короткую жалобу с просьбой отменить приговор.

Ефремов в ходе процесса по делу о ДТП уже отказывался от услуг Пашаева. 21 августа актер отказался от обоих своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, сообщив, что они смогут оставаться в качестве консультантов, "а защиту осуществляет кто-то другой". Пашаев тогда назвал отказ артиста от его услуг "законным правом" подсудимого. 24 августа Пашаев подтвердил ТАСС, что вновь стал адвокатом Ефремова по делу о ДТП.