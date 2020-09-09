Норвежский депутат номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года

ТАСС, 9 сентября. Норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Гйедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом он заявил в среду телекомпании Fox.

По его мнению, Трамп достоин этой награды за его роль в соглашении о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

"Это очень важный регион. И все усилия, которые привели к миру в нем, должны быть отмечены Нобелевской премией мира, включая [вручение ее] Дональду Трампу", - отметил Тюбринг-Гйедде.

13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.