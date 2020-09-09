Пожар на съемках фильма на киностудии "Главкино" был постановочным

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пожар на съемках многосерийного фильма "Грозный" для телеканала "Россия" на киностудии "Главкино" носил постановочный характер. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе телеканала.

Ранее в среду пресс-служба ГУ МЧС по Московской области сообщила о том, что на территории "Главкино" загорелись декорации на площади 800 кв. м.

"В декорациях снимали сцену пожара, который бушевал в Москве в XVI веке во времена царствования Ивана IV Грозного. По правилам безопасности на съемочной площадке присутствовала пожарная техника и дежурили сотрудники МЧС, а сам огонь контролировался бригадой пиротехников. Во время съемок никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе телеканала "Россия".

Постановку готовил пиротехник Михаил Марьянов, работавший над картинами "Чернобыль", "Ненастье", "Жизнь и судьба", "Тихий Дон" и "Шпион".

"Мы снимали завершающий кадр картины "Грозный". У нас было запланировано два пожара. Это бунт, где все бегали и кричали: "Ведьма!", и второй, когда татары жгли столицу. Эту историю мы готовили довольно долго, а снимали одним дублем", - привели в пресс-службе слова Марьянова.