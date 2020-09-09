Лавров: у РФ и Казахстана есть конкретные наработки по поставкам вакцины от коронавируса

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия и Казахстан имеют договоренности о конкретных шагах по поставкам вакцины против коронавируса. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

"Договоренности по поставкам есть, - сказал он. - В конце августа в Москве был вице-премьер Казахстана, господин [Роман] Скляр. Это все обсуждалось, есть уже конкретные общие подходы и практически договоренности о конкретных шагах на этом направлении, включая поставку вакцины для проведения клинических испытаний в увязке с вакцинацией".

В свою очередь глава МИД Казахстана напомнил, что был заключен меморандум между Российским фондом прямых инвестиций и национальным единым дистрибьютором лекарственных препаратов "СК-Фармация" Казахстана о гарантированном объеме поставок российской вакцины.

"В то же время хотел сообщить, что и в Казахстане наши ученые тоже разработали вакцину, они только приступают сейчас к испытательным процедурам. Наши ученые планируют, что где-то в феврале запустят массовое производство наших вакцин", - добавил Тлеуберди.

Сотрудничество в будущем

Министр иностранных дел России добавил, что общие усилия России и Казахстана по борьбе с коронавирусом придают импульс наращиванию связей двух стран в области медицины на будущий период после преодоления пандемии.

"Дали высокую оценку нашему сотрудничеству в деле борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал он. Лавров напомнил, что во взаимодействии по данной проблематике участвовали федеральные ведомства, правительственные структуры, представители регионов России и Казахстана, представители общественности, а также медицинские работники.

"Мы передали нашим казахстанским друзьям необходимые тест-системы, реагенты, средства индивидуальной защиты, медицинские препараты. И у нас общее мнение, что такая взаимовыручка придает дополнительный импульс наращиванию связей в области медицины и биологической безопасности уже на посткоронавирусный период", - указал министр.