В России сформировали систему передачи бесплатных лекарств сердечникам

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Система передачи бесплатных лекарств "на руки" пациентам, перенесшим острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах, и прошедшим лечение в стационаре, уже сформирована. Об этом сообщил журналистам в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Все регионы участвуют. На эту программу выделено 10,3 млрд рублей, все средства доведены до регионов в январе, начале января. Закупки прошли во всех регионах. Сегодня сформирована система передачи практически на руки пациентам, прошедшим лечение в стационаре, в поликлинике. Это обязательное условие", - сказал он.

Мурашко пояснил, что это поможет пациентам получить амбулаторное лечение и профилактировать ряд повторных случаев сердечных заболеваний.

С 2020 года бесплатными лекарствами обеспечиваются больные, перенесшие острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты, приходящие нарушения мозгового кровообращения, операции на сердце и сосудах. Федеральный бюджет предусматривает на это свыше 10 млрд рублей. Россияне смогут получать препараты в течение двух лет с момента сосудистого заболевания.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медосмотрами не реже раза в год. На нацпроект планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.