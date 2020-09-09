Форум народной дипломатии в Волгограде соберет в режиме онлайн участников из 50 стран

ВОЛГОГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Международный форум народной дипломатии пройдет в Волгограде в седьмой раз с 31 октября по 2 ноября. Он соберет в режиме видеоконференции 1 тыс. участников из 50 стран, сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Седьмой международный форум общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке" пройдет с 31 октября по 2 ноября в режиме видеоконференции и объединит порядка 1 тыс. участников из более чем 50 стран мира. Предусмотрены работа специальных сервисов для коммуникации участников, включения с Мамаева кургана и музея-панорамы "Сталинградская битва", - говорится в сообщении.

Областные власти отметили, что проведение ежегодного форума в новом формате позволит не только сохранить площадку для международного диалога, но и предоставит новые возможности коммуникации, расширения географии участников. "Впервые планируется задействовать ресурсы Россотрудничества в зарубежных странах - в этом году агентство вновь выступает соорганизатором мероприятия. Кроме того, активными участниками станут города-побратимы и партнеры Волгограда", - уточнили в пресс-службе областной администрации.

Международный форум общественной дипломатии в Волгограде традиционно приурочен ко Всемирному Дню городов, который отмечают 31 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Форум зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для взаимодействия представителей власти, науки, бизнес-сообщества и общественности России и других стран для наиболее эффективного решения современных глобальных и региональных проблем, обеспечения мирного и безопасного развития народов и государств.