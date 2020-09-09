Двое детей, возвращенные из Сирии, после карантина и адаптации вернутся в КБР

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Двое из 15 доставленных в среду из Сирии детей - из Кабардино-Балкарии (КБР), после карантина и адаптации их привезут в республику и передадут опекунам. Об этом ТАСС сообщила в среду уполномоченный по правам ребенка при главе КБР Светлана Тлинова.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила журналистам, что в среду в Россию из Сирии были доставлены 15 детей, среди них есть раненые, они направлены на лечение. По ее словам, в числе прибывших в РФ детей - девять мальчиков и шесть девочек в возрасте от двух до 17 лет, в дальнейшем они будут направлены в Кабардино-Балкарию, Дагестан, Чечню и Астрахань.

"В числе возвращенных детей - двое деток [из КБР], сейчас проходят обследование и карантин две недели, после будут переданы родственникам под опеку. После передачи детей будет разработана программа по адаптации и реабилитации <...>, также будет обеспечено сопровождение детей профильными специалистами субъектов профилактики", - сказала Тлинова.