За участниками испытаний вакцины "Спутник V" будут наблюдать 180 дней

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Медики будут наблюдать за добровольцами, принимающими участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V", в течение 180 дней. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"Сегодня в Москве начались масштабные пострегистрационные исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Состояние здоровья добровольцев, принимающих участие в исследовании, будет контролироваться с применением специально разработанного приложения, а данные о их самочувствии и возможных нежелательных реакциях попадут в специальный регистр. Период участия в исследовании каждого добровольца - 180 дней. В течение всего срока все участники будут находиться под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Отмечается, то вакцинация добровольцев в среду началась на базе шести медицинских организаций в Москве. В Минздраве пояснили, что для отслеживания нежелательных реакций на применение вакцины в рамках третьего этапа исследований создано и запущено специальное мобильное приложение для фиксации основных параметров здоровья. "В течение трех дней после введения вакцины каждый участник исследования должен будет ежедневно заполнять анкету в мобильном приложении, содержащую вопросы о состоянии своего здоровья и самочувствия. В последующие дни заполнить анкету можно будет при наличии жалоб", - сообщили в пресс-службе.

Все сведения о состоянии здоровья добровольцев, реакции организма на препарат, а также сведения о лекарственных препаратах, принимаемых в течение месяца после вакцинации попадут в единую информационную систему и станут доступны врачам для анализа.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что уже набраны около 31 тыс. добровольцев из планируемых 40 тыс. По данным директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, 10 тыс. человек вместо вакцины получат плацебо.