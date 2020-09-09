Мурашко: создатели вакцины "Спутник V" готовы сделать ее доступной во всем мире

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Разработчики вакцины от коронавируса "Спутник V" готовы сделать ее доступной для людей по всему миру, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Россия как разработчик первой в мире вакцины от COVID-19 подключает к ее исследованиям другие страны, которые заинтересованы в ее применении для вакцинации населения. Создатели "Спутник V" открыты к диалогу и готовы сделать ее доступной для людей по всему миру", - приводит слова министра пресс-служба Минздрава.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, он прошел клинические испытания в июне и июле. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Москва получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз этого препарата.