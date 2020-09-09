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ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов не обращался за помощью к Москальковой

При этом омбудсмен заявила, что внимательно следит за делом актера

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в среду, что актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет лишения свободы за ДТП, не обращался к ней за помощью.

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"Нет, не обратился. Я очень внимательно слежу [за его делом]. Есть заключение экспертов, которые установили состояние в момент преступления, но, если человек оспаривает ситуацию, надо проверять все до конца, чтобы установить истину и развеять все сомнения", - сказала Москалькова в интервью онлайн-форуму "100% Татарстан", отвечая на вопрос, не обращался ли к ней Ефремов по поводу своей болезни, которая якобы может стать препятствием для наказания.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремова доставили из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза. Из медицинской выписки, с которой ознакомился ТАСС, следовало, что Ефремов в тяжелом состоянии поступил в больницу им. С. П. Боткина 11 августа с острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт).

В качестве основного ему был поставлен диагноз "повторные транзиторные ишемические атаки", которые, судя по выписке, были у него не только в день госпитализации, но и за день до этого. В качестве сопутствующих заболеваний у Ефремова выявлены хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) средней степени тяжести, стеноз внутренней сонной артерии, бронхиальная астма.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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