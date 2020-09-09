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Мишустин заявил, что культура не должна становиться цифровой

Премьер считает, что люди должны иметь возможность лично посещать театры, музеи, кино
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре)
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Культура не должна быть полностью цифровой, люди должны иметь возможность лично посещать театры, музеи, кино, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. Такое мнение он высказал в среду на церемонии вручения премии правительства РФ 2019 года в области культуры.

"Культура не должна полностью уходить в виртуальное пространство, важно сохранить возможность прийти на спектакль, послушать оркестр, посмотреть хороший фильм в кинотеатре", - сказал глава правительства. Он подчеркнул, что такая возможность должна быть даже в самых удаленных уголках страны.

"Мы продолжим строить и ремонтировать детские театры, приводить в порядок сельские дома культуры, создавать библиотеки и поддерживать тех, кто работает в области культуры, в том числе и коммерческие организации, и наших волонтеров", - сказал Мишустин.

Тем не менее премьер подчеркнул, что "сокровища отечественной культуры" должны быть доступными для каждого, и этому помогают современные технологии.

"Поэтому мы продолжаем развивать цифровые формы знакомства людей с искусством, и для этого есть отдельный федеральный проект "Цифровая культура", - отметил он, пояснив, что этот проект помогает развивать виртуальные концертные залы, цифровые гиды по выставкам, онлайт-трансляции спектаклей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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