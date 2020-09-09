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Путин надеется, что зима не застанет власти врасплох

О подготовке к осенне-зимнему периоду президенту доложили министр энергетики Александр Новак и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что власти на должном уровне подготовятся к осенне-зимнему отопительному сезону.

"Надеюсь, что зима нас врасплох не застанет", - сказал глава государства на совещании с членами правительства, которое проходит в среду в режиме видеоконференции. О подготовке к осенне-зимнему периоду Путину доложили министр энергетики Александр Новак и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Президент также заслушает отчеты других членов кабинета министров об итогах туристического сезона. "Зима еще на подходе, началась осень, туристический сезон у нас <...> с 1 сентября, когда студенты и школьники идут по своим учебным местам, заканчивается. Действительно, осень чувствуется уже в некоторых регионах России, но в отдельных территориях, на юге стране фактически погодные условия позволяют продолжать туристический сезон", - заметил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссия
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