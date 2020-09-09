Якушев заявил, что подготовка к отопительному сезону в России идет опережающими темпами

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Подготовка к отопительному сезону на территории Российской Федерации идет опережающими темпами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в среду министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Год был достаточно непростой, но, тем не менее, Владимир Владимирович, хочу отметить, что по всем основным показателям мы идем с опережением к аналогичному периоду прошлого года", - обратился Якушев к Путину.

По словам министра, готовность по котельным - на 90,8% (в прошлом году- 89,4%), тепловым сетям - 93,1% (93%), водопроводным сетям - 90,6% (88,2%), жидкому топливу - 106% от плана (98,6%). "Один из показателей, по которому на сегодняшний день мы отстаем, - уголь. Сегодня у нас 85% запасы от плана, в прошлом году на эту дату было 91,5%. Уверен, что и этот показатель мы тоже доведем до необходимых величин", - сказал Якушев.

Как сообщали в конце августа в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, контролю над подготовкой к отопительному периоду в 2020 году уделено более пристальное внимание. В частности, в состав региональных штабов включены специалисты государственного жилищного надзора. Вся информация вносится в единую информационную систему мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ. С 1 сентября в системе мониторинга фиксируются инциденты и аварии на объектах ЖКХ по всем регионам без исключения.