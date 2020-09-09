В Петербурге открыли мемориал погибшим при защите блокадного Ленинграда новгородцам

ТАСС, 9 сентября. Памятную плиту воинам-новгородцам, погибшим при защите блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, открыли в среду на Аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге. Жители Новгородской области внесли свой вклад в борьбу города с нацистскими захватчиками, сообщил в ходе торжественной церемонии губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"В условиях жесточайшей оккупации новгородцы партизанского края смогли через линию фронта провести 200 обозов с продовольствием в блокадный Ленинград. И это тоже был подвиг обычных людей, подвиг людей, которые понимали, что для всей страны значит наша столица, что значит Ленинград. Новгородцы в Боровичках лечили людей. Город Боровичи во время войны принял раненых больше, чем вся его довоенная численность. Это был главный госпиталь Волховского фронта, Ленинградского фронта", - сказал он.

Присутствовавший на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что сентябрьские дни являются для города днями памяти и скорби, а на Пискаревском кладбище лежат не только ленинградцы, но жители разных регионов страны. Он также поблагодарил власти Новгородской области за заботу о ветеранах-блокадниках.

"Война была одна для всех. Мы в ней победили. Хотел сказать огромное спасибо правительству и губернатору [Новгородской области], за то, что заботятся о ветеранах и о тех жителях блокадного Ленинграда, которые проживают в Новгородской области", - сказал Беглов.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Захоронения здесь проводились зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе умирали несколько тысяч человек. В настоящее время установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день.

Аллея памяти Пискаревского кладбища посвящена погибшим защитникам Ленинграда - уроженцам различных регионов России, стран СНГ, иностранных государств, а также горожанам - труженикам города-фронта.