{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге открыли мемориал погибшим при защите блокадного Ленинграда новгородцам

Памятная плита появилась на Аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища

ТАСС, 9 сентября. Памятную плиту воинам-новгородцам, погибшим при защите блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, открыли в среду на Аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге. Жители Новгородской области внесли свой вклад в борьбу города с нацистскими захватчиками, сообщил в ходе торжественной церемонии губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Спецпроект на тему
900 дней жизни История блокадного Ленинграда

"В условиях жесточайшей оккупации новгородцы партизанского края смогли через линию фронта провести 200 обозов с продовольствием в блокадный Ленинград. И это тоже был подвиг обычных людей, подвиг людей, которые понимали, что для всей страны значит наша столица, что значит Ленинград. Новгородцы в Боровичках лечили людей. Город Боровичи во время войны принял раненых больше, чем вся его довоенная численность. Это был главный госпиталь Волховского фронта, Ленинградского фронта", - сказал он.

Присутствовавший на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что сентябрьские дни являются для города днями памяти и скорби, а на Пискаревском кладбище лежат не только ленинградцы, но жители разных регионов страны. Он также поблагодарил власти Новгородской области за заботу о ветеранах-блокадниках.

"Война была одна для всех. Мы в ней победили. Хотел сказать огромное спасибо правительству и губернатору [Новгородской области], за то, что заботятся о ветеранах и о тех жителях блокадного Ленинграда, которые проживают в Новгородской области", - сказал Беглов.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Захоронения здесь проводились зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе умирали несколько тысяч человек. В настоящее время установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день.

Аллея памяти Пискаревского кладбища посвящена погибшим защитникам Ленинграда - уроженцам различных регионов России, стран СНГ, иностранных государств, а также горожанам - труженикам города-фронта.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаСанкт-Петербург
В Дагестане к концу года планируют ввести в эксплуатацию более 60 объектов образования
В Дагестане в 2020 году запланировано строительство 286 объектов капитального строительства на сумму более 24,5 млрд рублей
Читать полностью