Центр Гамалеи отверг обвинения в недостоверности публикации данных о вакцине в The Lancet

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи категорически отвергает обвинения в недостоверности статистических данных о первой российской вакцине от коронавируса "Спутник V", опубликованных в журнале The Lancet . Об этом журналистам заявил заместитель директора по научной работе НИЦЭМ им. Гамалеи Денис Логунов.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"НИЦЭМ им. Гамалеи категорически отвергает обвинения в недостоверности статистических данных, опубликованных в журнале The Lancet. Опубликованные данные являются достоверными и точными и прошли экспертизу у пяти рецензентов The Lancet, полноразмерный клинический протокол предоставлялся в редакцию журнала", - отметил он.

Логунов заявил, что в издание были представлены именно те данные, которые были получены, а не те, "которые должны нравиться итальянским экспертам".

7 сентября группа исследователей из университетов США, Италии и ряда других стран опубликовала открытое письмо к авторам исследования, в котором обратила внимание на некоторые описанные в статье эксперименты, где, по их мнению, можно усмотреть статистические аномалии. Авторы исследования заявили о готовности предоставить необходимые пояснения The Lancet, если в редакции журнала об этом попросят.

В свою очередь представитель журнала The Lancet заявил ТАСС, что издание выступает за проведение научной дискуссии по поводу предположительно аномальных данных в опубликованной изданием статье о результатах испытаний российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле.