Россотрудничество призвало ОБСЕ и СПЧ ООН изучить арест учителя русского языка на Украине

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россотрудничество обратилось с запросом в Совет по правам человека (СПЧ) ООН и ОБСЕ о правомерности задержания в Херсонской области учителя русского языка Татьяны Кузьмич. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении агентства в Facebook.

Как отметили в Россотрудничестве, запрос направлен с целью "обратить внимание на данный процесс и призвать украинские власти провести независимое и прозрачное расследование".

"Вызывают обеспокоенность действия украинских правоохранительных органов. По словам адвоката задержанной, Татьяну Кузьмич принуждают к самооговору, а на ее окружение оказывается давление с целью получения ложных показаний, - указывается в обращении. - Призываем обратить внимание на это дело, поскольку есть обоснованные прошлой практикой опасения, что это задержание носит политический характер и является нарушением гражданских прав и свобод, дискриминацией по языковому признаку".

"Международное сообщество должно призвать украинские власти провести независимое и прозрачное расследование", - подчеркивается в запросе.

20 августа в Херсонской области в качестве подозреваемой по делу о государственной измене была задержана преподаватель русского языка Татьяна Кузьмич. Решением Херсонского областного суда она взята под стражу до 9 октября, после чего будет рассмотрен вопрос о дальнейшей мере пресечения.