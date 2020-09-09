Мишустин вручил правительственные награды деятелям культуры

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Коллектив фильма "Движение вверх", в том числе продюсер Никита Михалков и актер Владимир Машков, писательницы Гузель Яхина и Ольга Славникова, а также другие деятели культуры получили награды на торжественной церемонии вручения премий правительства РФ 2019 года в области культуры. Лауреатов поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Торжественная церемония состоялась в среду в Зале наград Дома правительства. Премий удостоились 26 человек, среди которых продюсеры фильма "Движение вверх" Никита Михалков и Леонид Верещагин, а также актер Владимир Машков, сыгравший в картине роль главного тренера сборной СССР по баскетболу. Михалков выразил благодарность правительству за высокую награду, которой отметили коллектив фильма "Движение вверх", снятый режиссером Антоном Мегердичевым, а также поблагодарил всех, кто работал над фильмом и кто его посмотрел. "Картину называют прорывом, новым словом - это приятно, но, по большому счету, это крепкая здоровая советская картина, она сделана для людей, сделана с любовью и состраданием к героям этой картины. Мне хотелось бы пожелать, чтобы таких картин было побольше, пусть они даже будут называться прорывом в нашем кино", - сказал Михалков.

Писательница Ольга Славникова, получившая награду за роман "Прыжок в длину", подчеркнула важность внимания правительства к литературе как виду искусства и призвала помогать начинающим авторам. "Сейчас чрезвычайно трудно входить в литературный процесс. У меня есть мастерские, я преподаю молодым авторам. Я надеюсь, что со временем они станут гордостью нашей российской культуры и литературы. Но верю в то, что к ним своевременно придет помощь", - сказала она. Также премию вручили писательнице Гузель Яхиной за роман "Зулейха открывает глаза".

Телеведущая Дарья Златопольская получила награду за создание открытого всероссийского конкурса "Синяя птица". "Я ни в коей мере не могу эту премию отнести к себе, она принадлежит детям "Синей птицы", мы их называем "птенцы "Синей птицы", - отметила автор проекта. - Глядя на ребят, я очень вдохновлена тем, каким народ наш будет завтра".

Кроме того, награду вручили коллективу, который работал над проектом музеефикации Болгарского историко-археологического комплекса и острова-града Свияжск. "Здесь собрались люди, которые непрестанно творят и делают что-то для того, чтобы мы стали лучше жить, обрели духовность и были едиными во всем. То, что вы увидели, оценили, огромное спасибо", - отметил руководитель проекта Минтимер Шаймиев. Актеры Малого театра Валерий Афанасьев, Владимир Бейлис и режиссер-постановщик Василий Бочкарев получили премию за создание цикла исторических спектаклей для детской и юношеской аудитории. Среди других получателей награды - автор серии концертов фортепианной музыки пианист Борис Березовский, директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства и автор цикла международных выставок об истории российского театра Наталья Метелица, хореограф-постановщик балета "Пахита" Вячеслав Самодуров и другие.

Завершая вручение наград, Мишустин поздравил всех лауреатов с получением премий. Комментируя выступление одной из участниц церемонии, премьер отметил, что "сейчас очень важно вернуть детей к историческому и культурному наследию страны, сделать так, чтобы в театры, музеи дети захотели идти искренне". "Без сомнения, то, что делаете вы, поможет в этом. Я глубоко уверен в том, что достижение национальных целей без деятельности в области культуры и искусства практически невозможно", - заключил он, обращаясь к лауреатам

О премии

Премии правительства РФ в области культуры присуждаются деятелям и работникам культуры ежегодно с 2005 года за наиболее талантливые произведения в области культуры и искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность и создание талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества. Работы соискателей выдвигаются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, творческими ассоциациями, союзами и иными организациями независимо от их организационно-правовых форм. Премию может получить коллектив авторов, состоящий не более чем из трех человек.