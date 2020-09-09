Фигуристка Сотникова и лидер Therr Maitz станут гостями форума "Выше крыши" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев и журналистка Ирина Шихман станут гостями общероссийского молодежного образовательного форума "Выше крыши", который пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября. Об этом в среду на пресс-конференции сообщила председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец.

"В форуме примет участие Аделина Сотникова - известная фигуристка, которая не понаслышке знает, как тяжел и тернист может быть путь к победам. К нам присоединится Ирина Шихман - крайне популярная журналистка среди молодых ребят - с ней можно будет оказаться за одним столом, у нас предусмотрен специальный формат, когда с уникальными людьми можно будет оказаться за одним столом и поговорить не о звезде, а о своих проблемах, сложностях, вызовах и получить совет", - рассказала Аблец.

Кроме того, гостями форума станут игрок телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Алексей Блинов, учредитель благотворительного фонда "Доброделы Петербурга" Полина Тумашик, музыкант и фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев.

"Я не знаю, какой профессиональной подготовки пойдут ко мне люди, поэтому стараюсь всегда отталкиваться от какой-то данности. Уверен, найдем общий язык и с теми, кто в начале пути находится, и с теми, кто довольно серьезными "скиллами" обладает. У меня нет какого-то предвзятого отношения к новичкам или к тем, кто давно в деле - мне интересно со всеми, потому что я сам продолжаю что-то узнавать. Любое общение со специалистом любого уровня приносят какие-то плоды для меня лично", - рассказал Беляев.

В программе форума - лекции и мастер-классы на темы бизнеса, IT-сферы, продвижения в социальных сетях, создания благотворительных проектов и другие. "Уникальное отличие, изюминка этого года в том, что мы будем говорить не только об успехе. Мы будем говорить о том, что путь к результату очень часто бывает тернист, могут быть препятствия и неудачи, и очень важно не терять мотивацию и снова и снова делать попытки", - добавила Аблец.

На закрытии форума выступят группы RASA и Cream Soda. Форум "Выше крыши" впервые прошел в 2019 году. В этом году он состоится с 11 по 14 сентября на площадке "Севкабель Порт". Мероприятие организовано в очном формате. Участников просят предоставить справку с отрицательным тестом на коронавирус, а также использовать средства индивидуальной защиты.