Суд в Москве оштрафовал девять болельщиков ФК ЦСКА за флаг белорусской оппозиции на матче

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 3 тыс. рублей девять болельщиков футбольного клуба (ФК) ЦСКА, которые в ходе игры с "Тамбовом" в Москве растянули флаг белорусских оппозиционеров. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлениями Савеловского районного суда Москвы Прозоров, Голембевский, Резкин, Александров, Никитин, Глазков, Руднев, Кебурия и Тихенко признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ, им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком от шести месяцев до одного года", - сказала пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Согласно административному протоколу, болельщики во время матча ЦСКА - "Тамбов" 15 августа провели публичное мероприятие, не предусмотренное положением о проведении официального спортивного мероприятия: растянули не согласованный с организатором мероприятия бело-красно-белый флаг, являющийся символом белорусских оппозиционеров.

В среду суд рассмотрит еще несколько аналогичных протоколов в отношении других болельщиков.