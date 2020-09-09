Путин поручил подготовить рекомендации по оптимизации госуслуг в регионах, муниципалитетах

НОВО-ОГАРЕВО, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить рекомендации субъектам РФ по оптимизации предоставления онлайн-услуг населению на региональном и муниципальном уровнях. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, комментируя доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Замглавы кабмина попросил Путина поручить губернаторам назначить в региональных ведомствах ответственных за цифровую трансформацию на уровне субъектов и муниципалитетов. Чернышенко также попросил утвердить типовые регламенты по предоставлению государственных и муниципальных услуг, а еще сформировать единый реестр таких услуг.

"Хорошо, ладно, обязательно это сделаем, согласен с вами", - ответил ему Путин. "Я прошу руководство администрации президента вместе с правительством подготовить проекты поручений и рекомендации для регионов и как можно скорее запустить", - добавил президент.

Помимо этого, замглавы кабмина предложил разрешить гражданам использовать электронную подпись при получении госуслуг. Однако, по словам Чернышенко, для этого будет необходимы некоторые изменения в нормативную базу и "надо будет найти взаимопонимание с силовыми структурами".

Путин поручил ему сформулировать, какие для этого нужны изменения в действующее законодательство. "И тогда предметно пообсуждаем. Я с вами согласен, по этому пути нужно идти, безусловно", - резюмировал президент.