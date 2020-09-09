Почти все регионы РФ поддержали законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Практически все российские регионы поддержали проект базового закона о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет, сообщил ТАСС в среду первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев, который является одним из авторов документа.

"Поскольку данный законопроект регулирует вопросы совместного ведения федеральной и региональной власти, Госдума в соответствии с установленным порядком направила законопроект во все регионы, в законодательные и исполнительные органы власти для изучения и выработки предложений и замечаний. Практически все регионы откликнулись на эту возможность дать свой отзыв, эти все отзывы носят положительный характер", - сказал Варфоломеев.

Сенатор добавил, что региональные власти также направили свои предложения и замечания по совершенствованию норм законопроекта, они будут изучаться.

Законопроект был внесен в Госдуму 22 июля, его авторами выступили члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко и Александр Варфоломеев, депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов, Рима Баталова, Антон Шипулин, Дмитрий Вяткин и Борис Пайкин. Как следует из пояснительной записки, документ носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политики, создает фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с активным привлечением молодежи к решению значимых для нее вопросов. В частности, молодежная политика определена в нем как "сфера совместного сотрудничества, активного взаимодействия и ответственности государства, институтов гражданского общества, непосредственно самих молодых граждан".

Законопроект также призван закрепить единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе понятия "молодежь (молодые граждане)", "молодая семья", "молодежные общественные объединения" с определением единых возрастных критериев - 35 лет. Таким образом, численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн.