Белоруссия присоединилась к последнему этапу клинических испытаний вакцины РФ от COVID-19

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Белоруссия подключилась к завершающему этапу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил журналистам в среду премьер-министр республики Роман Головченко.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Мы находимся в плотном переговорном процессе. Минздрав [Белоруссии] подключился к завершающему этапу клинических испытаний. Я один из участников этих испытаний. В ближайшее время он будет завершен, и вакцина должна быть зарегистрирована в соответствии с белорусским законодательством", - отметил Головченко, слова которого приводит его пресс-служба.

Он сказал, что чувствует себя отлично после прививки российской вакциной. "Чувствую себя отлично, на ногах, как видите, целый день. Работаю в полную силу. Так что просьба: насчет моего состояния здоровья не беспокоиться", - заявил глава белорусского правительства.

О том, что Головченко принял решение испытать на себе российскую вакцину от коронавируса, сообщил 3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что Белоруссия станет одной из первых стран, куда будет поставлена вакцина от новой коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, республика подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины - граждане страны в добровольном порядке смогут принять участие в третьем этапе испытаний.