СМИ: семь работавших в Йемене сотрудников ООН умерли из-за коронавируса

ТАСС, 9 сентября. Семь сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН), работавших на территории Йемена, умерли от последствий заражения коронавирусом. Об этом в среду сообщила общеарабская газета Asharq Al-Awsat .

По данным издания, еще десятки человек, задействованных в гуманитарных программах ООН в Йемене, инфицированы новым коронавирусом.

В настоящее время общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Йемене составляет около 2 тыс., число летальных исходов приближается к 600.

Представители ООН высказывают сомнения в объективности предоставляемых йеменскими властями данных об эпидемиологической ситуации в стране. Так, координатор гуманитарной помощи ООН в Йемене Лиз Гранде в интервью телеканалу Al Jazeera заявила, что реальное число заразившихся коронавирусом в республике может быть значительно выше, поскольку в стране проводится недостаточно тестирований. По ее словам, речь может идти о десятках тысяч инфицированных.