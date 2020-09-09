Мобильная медбригада возобновила прерванную из-за пандемии работу в Ненецком АО

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мобильная медицинская бригада и передвижной флюорографический отряд возобновили работу в Ненецком автономном округе (НАО), прерванную с началом пандемии новой коронавирусной инфекции, говорится в среду в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Медики Центральной районной поликлиники Заполярного района вылетели в поселок Харута, где на протяжении девяти дней будут проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию детского и взрослого населения", - говорится в сообщении.

У жителей Харуты также будет возможность пройти медицинский осмотр для получения удостоверений на право управления транспортными средствами и разрешения на владение оружием. В составе бригады в Харуту отправились 14 специалистов: терапевт, педиатр, психиатр-нарколог, отоларинголог, невролог, акушер-гинеколог, хирург, офтальмолог, стоматолог, рентгенолог, врач УЗИ, врач функциональной диагностики (ЭКГ) и специалисты лаборатории. После Харуты медики бригады и передвижного флюорографического отряда отправятся в Ому, затем в Снопу и Вижас. В настоящее время прорабатывается возможность выезда медиков в поселок Бугрино на острове Колгуев.

Выезды медиков Центральной районной поликлиники Заполярного района в сельские населенные пункты были приостановлены в марте в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С начала года мобильная медбригада и флюоротряд успели обследовать население тринадцати поселений. Для жителей отдаленных населенных пунктов НАО приезд мобильной бригады зачастую единственная возможность попасть на прием к врачу.

Выездная медицинская бригада работает в НАО с 2007 года. С 2018 года врачи передвижного отряда обследуют население округа не по индивидуальным планам, а в составе расширенных бригад, что позволяет проводить комплексное медицинское обследование населения.

В НАО с начала пандемии зарегистрировано 320 случаев заражения коронавирусом, 304 человека выздоровели, умерли три человека. За последние сутки новых случаев не зарегистрировано.