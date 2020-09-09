Дом в Ярославле, где произошел взрыв, повторно обследуют после восстановительных работ

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил провести повторное обследование многоэтажного дома в Ярославле, где произошел взрыв бытового газа, после проведения аварийно-восстановительных работ. Только после этого будет принято решение о пригодности дома для проживания, об этом глава региона написал на своей странице в Facebook.

Что известно о взрыве газа в Ярославле

"Сегодня на заседании правительства области поручил на основании документации экспертной организации приступить к аварийно-восстановительным работам второго подъезда по жилому дому на улице Батова, 5, к. 2. Поручил после завершения работ организовать повторное обследование дома. Принимать решение о пригодности здания для проживания будем только на основании этого заключения", - написал Миронов.

По его словам, на период проведения работ во втором подъезде жители третьего подъезда будут отселены. Им обеспечат комфортные и безопасные условия проживания.

Губернатор также поручил подготовить документы для выделения средств на покупку 12 квартир, уничтоженных или поврежденных взрывом. "Планирую встретиться с жителями сам. Интересы каждого человека должны быть приняты во внимание", - добавил Миронов.

2 сентября в третий подъезд стали возвращаться жильцы. В первом подъезде власти планировали провести противоаварийные работы и затем принимать решение о его возможном заселении. Второй подъезд получил наибольшие повреждения.