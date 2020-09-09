{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заместитель главного судебного пристава Москвы умер от сердечного приступа

Врачи диагностировали у Владимира Савостова острую сердечную недостаточность

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Заместитель начальника Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Владимир Савостов умер от сердечного приступа. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

"Причиной смерти заместителя главного судебного пристава Москвы Владимира Савостова стал сердечный приступ. Врачи диагностировали у него острую сердечную недостаточность", - сказал источник.

В ГУ ФССП по Москве Савостов курировал работу кадровой службы. За последнее полугодие она провела масштабную работу по переходу судебных приставов на новый вид службы - в органы принудительного исполнения, - которая теперь приравнена к службе в правоохранительных органах (включая получение приставами специальных званий).

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
ВОЗ приветствовала решение AstraZeneca приостановить испытания вакцины от коронавируса
В ВОЗ отметили, что безопасность вакцины и добровольцев, участвующих в испытаниях, является приоритетом при тестировании новых вакцин от коронавируса
Читать полностью