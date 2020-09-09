Заместитель главного судебного пристава Москвы умер от сердечного приступа

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Заместитель начальника Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Владимир Савостов умер от сердечного приступа. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

"Причиной смерти заместителя главного судебного пристава Москвы Владимира Савостова стал сердечный приступ. Врачи диагностировали у него острую сердечную недостаточность", - сказал источник.

В ГУ ФССП по Москве Савостов курировал работу кадровой службы. За последнее полугодие она провела масштабную работу по переходу судебных приставов на новый вид службы - в органы принудительного исполнения, - которая теперь приравнена к службе в правоохранительных органах (включая получение приставами специальных званий).