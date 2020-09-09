В ФРГ сообщили о готовности принять мигрантов с острова Лесбос

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет заявил о готовности региона принять детей мигрантов вместе с их близкими из лагеря в местечке Мориа на греческом острове Лесбос, сгоревшего в результате беспорядков. Об этом политик написал в Twitter.

"Ужасающая картина горящей Мории должна, наконец, пробудить Европу", - написал Лашет. При этом политик отметил, что федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия готова оказать Греции срочную гуманитарную помощь. "Мы можем также немедленно разместить на территории региона детей мигрантов и их семьи", - добавил он.

По информации агентства DPA, речь идет о намерении германского региона принять до 1000 беженцев из почти полностью сгоревшего греческого лагеря в Мории. "Нам сейчас нужно сделать две вещи: срочно поддержать Грецию и оказать долгосрочную помощь со стороны европейского сообщества в размещении детей [мигрантов] и их семей", - подчеркнул Лашет.

Ранее в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас предложил странам Евросоюза подумать над тем, как разместить беженцев из сгоревшего лагеря мигрантов на греческом острове Лесбос. Происходящее в Мории, по его словам, является гуманитарной катастрофой.

Пожар в лагере мигрантов на острове Лесбос возник примерно в 02:00 ночи по местному времени (совпадает с мск). Он практически полностью сгорел, а большое количество беженцев и мигрантов бежало в окрестные горы. Многие также направились в город Митилини, однако им перегородили путь отряды полиции. В результате несколько сотен мигрантов с пожитками в настоящее время расположились на автомобильном шоссе.

Предполагается, что возгорание произошло из-за поджогов в ходе волнений, вызванных объявлением о том, что 35 человек в лагере оказались инфицированными коронавирусом и будут изолированы вместе с членами своих семей. Некоторые отказались идти на изоляцию. Другие пытались покинуть лагерь поздно вечером во вторник, двигаясь в сторону гор, полагая, что таким образом они смогут избежать заражения.