Краснов считает важным наладить прокурорский надзор за следствием

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает важным наладить действенный надзор прокуратуры за следствием в рамках существующих полномочий прокуроров. Об этом он рассказал в своем первом интервью в новой должности, отвечая на вопрос о том, нужно ли вернуть прокуратуре право на возбуждение и расследование уголовных дел.

"В целом полагаю, что и с нынешними полномочиями прокурорам достаточно комфортно работать, просто надо умело применять эти полномочия в надзоре за расследованием уголовных дел и за соблюдением законодательства в сфере уголовного судопроизводства", - заявил Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсантъ".

"Решение о выделении следствия из прокуратуры было правильным, у прокуратуры достаточно полномочий, чтобы надзирать за расследованием преступлений", - убежден он. В то же время Краснов заметил, что работу прокуратуры пришлось перестроить.

"После своего назначения я был буквально завален жалобами следствия на необъективность прокурорских решений, принятых по уголовным делам. Когда начал разбираться, выяснилось, что действительно имели место случаи, где прокуроры не вникали в уголовное дело. В результате дела годами ходили между следствием и прокуратурой. При этом нарушались права как потерпевших, так и обвиняемых, которые по факту не имели доступа к правосудию", - сообщил генпрокурор.

По его словам, по каждому из таких дел приняты решения, причем некоторые из дел генпрокурор изучил лично. "Прокуроры же, которые осуществляли надзор за этими расследованиями, привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметил он.

Излишняя бюрократичность

Краснов рассказал, что работа прокуратуры в России должна уйти от излишней бюрократичности и стать понятной для граждан.

"У нас должна быть обратная связь с людьми. Но не такая: выслушали человека, приняли решение, отписались, и на этом все закончилось, нет. Наша задача - разъяснить суть принятого решения не канцелярским языком формальных писем, а довести до человека понятный для него смысл ответа и, если это нужно, организовать с ним встречу. Выслушать гражданина, убедиться, что все в порядке", - сказал генпрокурор в интервью газете "Коммерсантъ".

"Должны быть не отписки, а взаимопонимание, которое, как правило, достигается в ходе диалога. Ведь чрезмерная бюрократия создает преграду между обществом и государством, которая должна быть преодолена", - считает Краснов. В этом он видит роль прокуратуры.

"Мне важно, к примеру, чтобы прокуроры, которые надзирают за соблюдением законности в субъектах РФ, знали, сколько стоят продукты, товары первой необходимости; знали не по отчетам, сколько получают у них простые врачи и учителя; как тратятся деньги, выделяемые на строительство дорог, - заметил генпрокурор. - Только прокурор, который не оторвался от "земли", может добиться справедливости, а это всегда конечная цель права".