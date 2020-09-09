Вице-премьер Крыма Елена Романовская заразилась коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция выявлена у вице-премьера Крыма - министра труда и социальной защиты региона Елены Романовской.
"Начат курс лечения [после получения положительного теста]", - сообщила ТАСС Романовская.
54-летняя Романовская с октября 2019 года является заместителем председателя Совета министров - министром труда и социальной защиты Республики Крым. До этого с марта 2014 года была министром труда и социальной защиты республики.
Всего в республике зарегистрировано 2 943 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровел за весь период пандемии 1 941 человек, умерли 35.