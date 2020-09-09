{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Вице-премьер Крыма Елена Романовская заразилась коронавирусом

Министра труда и социальной защиты региона начала курс лечения

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция выявлена у вице-премьера Крыма - министра труда и социальной защиты региона Елены Романовской.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Начат курс лечения [после получения положительного теста]", - сообщила ТАСС Романовская.

54-летняя Романовская с октября 2019 года является заместителем председателя Совета министров - министром труда и социальной защиты Республики Крым. До этого с марта 2014 года была министром труда и социальной защиты республики.

Всего в республике зарегистрировано 2 943 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровел за весь период пандемии 1 941 человек, умерли 35.

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
ВОЗ приветствовала решение AstraZeneca приостановить испытания вакцины от коронавируса
В ВОЗ отметили, что безопасность вакцины и добровольцев, участвующих в испытаниях, является приоритетом при тестировании новых вакцин от коронавируса
Читать полностью