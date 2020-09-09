ВОЗ приветствовала решение AstraZeneca приостановить испытания вакцины от коронавируса

ТАСС, 9 сентября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что безопасность вакцины и добровольцев, участвующих в испытаниях, является приоритетом при тестировании новых вакцин от коронавируса. Так организация в среду прокомментировала агентству Reuters приостановку испытаний препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

В ответ на соответствующий запрос агентства в ВОЗ рекомендовали "полностью соблюдать установленные протоколы тестирования при испытаниях всех вакцин, чтобы обеспечить безопасность добровольцев, а также безопасность и эффективность вакцин".

"Мы рады видеть, что разработчики вакцины обеспечивают научную достоверность испытаний и следуют принципам и правилам разработки вакцин", - отметили в ВОЗ.

Отмечается, что в организации также назвали обычной практикой временные прекращения испытаний при тестировании новых препаратов.

8 сентября фармацевтическая AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов. Представитель компании указал, что приостановка испытаний носит "рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены".

При этом американский медицинский журнал STAT уточнил, что участник испытаний, у которого проявились побочные эффекты от вакцины, "как ожидается, поправится".