Верховный суд РФ обязал водителей дожидаться, пока пешеходы не закончат переход "зебры"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Верховный суд России отказался отменять норму правил дорожного движения, запрещающую водителю двигаться по "зебре", пока пешеход не перешел ее полностью. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Исковое заявление, оспаривавшее [соответствующие] нормы правил дорожного движения, судом отклонено", - сказала собеседница агентства.

Заявитель Владимир Сергиенко в иске оспаривал пункты 1.2 и 13.1 ПДД, в соответствии с которыми водитель обязан прекратить движение, если на переход вышел пешеход, и не возобновлять его до выхода пешехода за пределы проезжей части.

Заявитель в иске просил отменить эти нормы, позволив водителю продолжать движение, если пешеход не находится на его пути.

В своих возражениях, представленных суду, правительство РФ заявило, что оспариваемые нормы правил имеют целью повышение безопасности пешеходов.

Решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.