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Пандемия COVID-19

Япония направит $1 млн АСЕАН на разработку вакцины от нового коронавируса

Глава МИД страны Тосимицу Мотэги также отметил, что Токио намерен в будущем поспособствовать работе международного механизма по обеспечению равного доступа для всех стран к вакцинам от коронавируса COVAX

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Японии перечислят $1 млн фонду стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на разработку вакцины от нового коронавируса. Как сообщается в среду на сайте японского внешнеполитического ведомства, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил об этом в ходе онлайн-консультаций в формате "АСЕАН плюс три" на уровне глав МИД.

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Мотэги также отметил, что Токио намерен в будущем поспособствовать работе международного механизма по обеспечению равного доступа для всех стран к вакцинам от коронавируса COVAX.

5 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что власти страны планируют выделить более 800 млн долларов на разработку вакцины от коронавируса. Отмечалось, что эти средства будут направлены как международным организациям, так и японским исследовательским центрам.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 27,5 млн человек, свыше 897 тыс. умерли.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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