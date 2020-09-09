Пострадавшие от пожаров жители двух ростовских районов получили помощь от администраций

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Около 20 жителей Каменского и Красносулинского районов Ростовской области, которые пострадали при масштабных лесных пожарах, получили финансовую помощь от администраций. Об этом сообщили ТАСС в среду в управлении информационной политики региона.

"Пострадавшим от крупных природных пожаров в Каменском и Красносулинском районах финансовая помощь от администраций районов выдана в полном объеме. <...> Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей из бюджетов Каменского района получили 11 граждан, а из бюджета Красносулинского района - 9 человек. Еще по 10 тысяч рублей было выплачено из бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района, в которое входит станция Замчалово", - говорится в сообщении.

Накануне губернатор региона Василий Голубев подписал распоряжения о направлении бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Ростовской области на оказание финансовой помощи пострадавшим от крупных природных пожаров на станциях Репная и Замчалово. Так, пострадавшим от пожара в Каменском районе будет выплачена единовременная материальная помощь - по 10 тысяч рублей на человека. В связи с полной утратой имущества первой необходимости жители района получат выплаты по 100 тысяч рублей на человека. Такие же выплаты - 10 тысяч и 100 тысяч - получат жители Красносулинского района. Кроме того, предусмотрены и пособия для семьи погибшей женщины - в размере 1 млн рублей.

Отмечается, что выплаты из резервного фонда региона пострадавшие жители получат в ближайшие дни. "Жители районов, которые не смогли предоставить документы, подтверждающие их проживание в пострадавших от огня жилых домах, получат всю необходимую юридическую помощь. Также по поручению главы региона прорабатываются варианты по предоставлению жителям станций Репная и Замчалово единовременной финансовой помощи на приобретение жилья взамен утраченного", - отметили в управлении.

Сухая растительность загорелась 2 сентября в четырех районах Ростовской области: Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском. К настоящему времени все возгорания ликвидированы. Администрация трех районов ввела режим ЧС, были повреждены 87 строений, в том числе 29 жилых домов, в которых проживали 45 человек. На станции Замчало в Ростовской области в ходе пожара погибла женщина 1935 года рождения.