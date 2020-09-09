По требованиям прокуроров врачи получили выплаты на 1,5 млрд рублей за работу в пандемию

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 1,5 млрд рублей выплат врачам за борьбу с коронавирусом было доначислено благодаря работе прокуратуры. Об этом в интервью, опубликованном в газете " Коммерсантъ ", сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

"Необходимо было поддержать медицинский корпус, находившийся в авангарде борьбы с эпидемией, особенно на фоне резонансных публикаций о нарушении прав врачей и медицинского персонала, а также уязвимые слои населения", - отметил Краснов. По его словам, во всех регионах России были организованы прокурорские проверки своевременности стимулирующих выплат работникам здравоохранения и семьям с детьми. "В результате по требованию прокуроров 55 тыс. работникам здравоохранения было выплачено 1,5 млрд рублей полагающихся вознаграждений", - сообщил он.

Прокуроры помогали решать и проблемы с обеспечением учреждений здравоохранения медицинскими изделиями и лекарственными средствами. Так, по требованию прокуратуры Приморского края региональным правительством было закуплено более 1 млн защитных масок, в Курской области благодаря прокуратуре дополнительно закуплено 216 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в 23 регионах прокуроры выявили факты принуждения работников отраслей, пострадавших от пандемии, к уходу в отпуска без сохранения зарплаты, незаконных требований о выходе на работу и другие нарушения. Более 158 тыс. человек пострадали от несвоевременной выплаты зарплаты, по требованиям прокуроров работодатели погасили долги по зарплате на 4 млрд рублей.