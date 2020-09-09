Вакцинация против гриппа началась в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Прививочная кампания против гриппа началась в Чеченской Республике в среду, вакцинация охватит около 60% населения. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"Мы сегодня начинаем прививочную кампанию против гриппа. Мы все знаем, что вся страна и весь мир находятся в условиях пандемии, поэтому вакцинация против гриппа приобретает особо важное значение. Планируется охватить около 60% населения республики, это 900 тыс. человек, в том числе 435 тыс. детского населения", - сообщил министр.

Как рассказал ТАСС главный эпидемиолог региона Асият Муртазалиева, прививочная кампания пройдет со строгим соблюдением противоэпидемиологических мер. "В регион уже поступили необходимые современные отечественные вакцины "Совигрипп" и "Флю-М". Бесплатная вакцинация доступна жителям в больницах и поликлиниках, к которым они прикреплены. Кроме того, для удобства желающих пациентов будут развернуты мобильные пункты вакцинирования в торговых центрах, парках и скверах, на территории мечетей", - добавила она.

В 2019 году по итогам прививочной кампании против гриппа в Чеченской Республике было привито 698 238 человек, что составляет 49% от численности населения. Эпидемическая обстановка по гриппу оценивалась как стабильная.