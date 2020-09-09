В России создали межведомственный центр для выработки мер против киберпреступности

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил о создании рабочей группы для выработки мер против растущей высокими темпами киберпреступности. Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсантъ".

"Одной из наиболее актуальных проблем, требующих активизации международного сотрудничества, является значительный рост во всем мире, включая Россию, так называемой информационной преступности - криминальных посягательств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Для того чтобы эффективно противодействовать этому явлению моим приказом создана межведомственная рабочая группа, в которую, помимо прокуроров, вошли представители МИД, МВД, ФСБ, Следственного комитета и Минюста России", - сообщил Краснов.

По его словам, созданная рабочая группа не только координирует работу правоохранительных органов в борьбе с киберпреступностью, но и вырабатывает консолидированную российскую позицию по проекту всеобъемлющей конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.