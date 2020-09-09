Медицинские направления стали самыми популярными в Северо-Кавказской госакадемии

ЧЕРКЕССК, 9 сентября. /ТАСС/. Одними из наиболее популярных направлений у абитуриентов Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) в Карачаево-Черкесии стали медицина, IT-технологии и агрономия. Об этом ТАСС рассказала заместитель председателя приемной комиссии СКГА Мадина Сатучиева, отметив, что региону требуются соответствующие профессиональные кадры.

"У нас как всегда пользуются спросом медицинские специальности, они особенно стали актуальны в условиях пандемии и нехватки врачей. На втором месте у нас направления аграрного сектора, поскольку это одно их направлений развития экономики республики, у нас большое количество сельскохозяйственных программ, которые внедряются в регионе. В КЧР есть потребность в агрономах, технологах и ветеринарах", - рассказала собеседница агентства.

В частности, по ее словам, наиболее востребованы среди абитуриентов вуза в этом году такие специальности, как "Стоматология" (конкурс составил 5 заявлений на место), а также "Ветеринария" и "Агрономия". Кроме того, подчеркнула Сатучиева, в этом году в вузе отмечают повышенный интерес к IT-специальностям, в частности к "Программной инженерии" и "Прикладной информатике".

Как рассказала ТАСС директор Аграрного института СКГА Зухра Гочияева, на "Ветеринарию" конкурс тоже составил пять заявлений на место. "Область профессиональной деятельности у специалистов очень широкая - так, в каждом районе есть своя ветеринарная станция, где работают врачи и фельдшера. Они даже пишут письма руководству нашего вуза о том, что им не хватает квалифицированных кадров. Кроме того, есть у нас ветеринарные надзоры, куда тоже требуется сотрудники. Сфера деятельности ветеринарного врача - это не только лечение животных, но и ветеринарный контроль, ветеринарно-санитарная экспертиза", - пояснила директор института.

Гочияева также рассказала, что поскольку республика занимается интенсивным садоводством, в прошлом году был открыт профиль "Плодовощеводство". "А а этом году был проведен первый набор на бакалавриат. Этот профиль также привлек абитуриентов", - добавила собеседница агентства.

В свою очередь заместитель председателя приемной комиссии СКГА Мадина Сатучиева подчеркнула, что всего на очную и очно-заочную форму обучения уже поступило порядка 800 человек, прием на заочную форму обучения еще продолжается. "Мы держимся на уровне прошлого года, несмотря на то, что очень сложно сейчас, в том числе из-за пандемии и из-за более высоких, чем в 2019 г., проходных минимальных баллов. Число бюджетных мест по сравнению с прошлым годом выросло примерно на 10%. Однако, в следующем году, предварительно, рост бюджетных мест не ожидается", - добавила она.

О вузе

СКГА - многопрофильный вуз. В состав академии входят шесть институтов: аграрный, медицинский, прикладной математики и информационных технологий, экономики и управления, юридический, инженерный, институт повышения квалификации. Всего в вузе обучаются более 5 тыс. студентов.