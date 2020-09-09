Краснов сообщил о росте количества коррупционных преступлений с крупным ущербом в России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Количество коррупционных преступлений в крупном размере ежегодно увеличивается. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Структура коррупционной преступности постепенно изменяется. С каждым годом регистрируется больше преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном или особо крупном размере либо причинивших особо крупный ущерб", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ". По его словам, чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ.

Краснов обратил внимание на то, что эту тенденцию нельзя трактовать исключительно как ухудшение ситуации с коррупцией. "В большей степени она [ситуация] свидетельствует о выработке правильных ориентиров у правоохранительных органов на выявление более опасных посягательств", - пояснил генпрокурор.

В связи с этим увеличивается число выявляемых фактов получения и дачи взятки, а также посредничества во взяточничестве. Если в 2017 году их было 12 тыс., в прошлом - почти 14 тыс., то в первом полугодии этого года - уже 8,5 тыс. "В этот же период было вынесено 3,5 тыс. обвинительных приговоров в отношении 3,8 тыс. человек, совершивших коррупционные преступления. И в ближайшее время мы будем только наращивать усилия в этом направлении, стараться сделать работу правоохранительной системы более слаженной и эффективной", - пообещал генпрокурор.