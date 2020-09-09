Гутерриш заявил, что концентрация парниковых газов в 2020 году достигла рекордного уровня

ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Глобальное потепление не замедлилось в период пандемии, а концентрация парниковых газов в 2020 году достигла рекордного уровня. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на презентации доклада "Объединенные наукой", посвященного ситуации с климатическими изменениями.

"Да, экономика замедлилась из-за COVID-19, но перегрев нашей планеты не замедлился, - отметил он. - Как показывает доклад, концентрация парниковых газов достигла нового рекордного уровня в 2020 году".

Гутерриш сообщил, что в последний раз такая концентрация, как предполагается, отмечалась в плиоценовую эпоху, "между 2,6 и 5,3 млн лет назад, в плиоценовую эпоху, когда на Южном полюсе росли деревья, а уровень воды был на двадцать метров выше".

"Пять лет после заключения Парижского соглашения по климату станут самым жарким периодом в истории человечества - средняя температура в мире на 1,1 градус выше доиндустриального уровня", - указал генсек ООН.

По данным доклада, это приводит к стремительному таянию льдов. "Последние данные только по Гренландии показывают, что она теряет 278 млрд тонн льда каждый год - это более 110 млн олимпийских бассейнов", - добавил Гутерриш.

Он призвал к решительным и скоординированным действиям для замедления климатических изменений. В частности, по мнению главы ООН, страны должны включать переход на "зеленую" экономику в свои программы по восстановлению от экономических последствий пандемии коронавируса.