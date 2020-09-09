Президент Мексики прокомментировал приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

МЕХИКО, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Мексики рассматривают возможность использования вакцин от коронавируса, которые разрабатываются в России, Китае и США. Об этом заявил в среду президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя приостановку испытаний препарата, создаваемого учеными Оксфордского университета и англо-шведской компанией AstraZeneca.

В России начинается вакцинация от коронавируса. Кто первым и когда получит препарат?

"У нас есть другие варианты. <...> Мы участвуем в основных исследовательских проектах, чтобы получить вакцину [от коронавируса] вовремя. Ситуация вокруг одной из компаний, с которой у нас есть соглашение, ничего не меняет. У нас продолжается подобное сотрудничество еще с двумя-тремя компаниями, которые также проводят третью фазу испытаний [своих вакцин]", - сказал Лопес Обрадор на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства.

"Что касается правительств, мы получили предложения по поводу использования вакцин, которые сейчас находятся в стадии разработки и испытаний, от России, Китая и США. Во всех трех случаях Мексика рассматривается как приоритетная страна. Таким образом произошедшее не повлияет на то, что в скором времени мы будем располагать вакциной", - отметил лидер.

Приостановка тестов

8 сентября AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов. Представитель компании указал, что приостановка испытаний носит "рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены".

При этом американский медицинский журнал Stat уточнил, что участник испытаний, у которого проявились побочные эффекты от вакцины, "как ожидается, поправится".

Переговоры Мексики с разработчиками вакцин

В августе стало известно, что в 2021 году в Мексике и Аргентине будет запущено производство вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета и англо-шведской компанией AstraZeneca. Речь идет о выпуске 150-250 млн доз препарата, предназначенных для всех стран Латинской Америки за исключением Бразилии. Лопес Обрадор тогда сообщил, что производство препарата может начаться на территории Мексики в первом квартале 2021 года.

При этом власти латиноамериканского государства продолжили переговоры и с другими разработчиками вакцин от коронавируса. В частности, они договорились, что получат от России порядка 2 тыс. доз вакцины "Спутник V" для проведения третьего этапа клинических исследований.

11 августа этот препарат производства НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи получил свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. В среду Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что заключил с фармацевтической компанией Landsteiner Scientific соглашение о поставках в Мексику 32 млн доз "Спутник V".

Начало поставок препарата в латиноамериканскую страну ожидается в ноябре 2020 года в случае получения одобрения со стороны мексиканских государственных регулирующих органов.