Яхту монаршей семьи Катара поместили на карантин в Испании из-за коронавируса на борту

МАДРИД, 9 сентября. /ТАСС/. Находящиеся на борту яхты, которая принадлежит монаршей семье Катара, были помещены на карантин в городе Пальма (автономное сообщество Балеарские острова) из-за выявления коронавируса у нескольких членов экипажа. Об этом сообщила в среду газета La Vanguardia .

По ее информации, члены монаршей семьи Катара покинули яхту еще 5 сентября. Судно Yasmine of the Sea пришвартовано в порту Пальмы, куда оно прибыло из Валенсии. Пока было подтверждено четыре случая заражения среди 25 человек, путешествующих на яхте.

Владельцем 80-метрового судна является член монаршей семьи Катара, шейх Абдалла бен Халифа Аль Тани, занимавший пост премьера с 1996 по 2007 год.