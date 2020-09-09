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Пандемия COVID-19

Яхту монаршей семьи Катара поместили на карантин в Испании из-за коронавируса на борту

По данным газеты La Vanguardia, коронавирус выявили у нескольких членов экипажа

МАДРИД, 9 сентября. /ТАСС/. Находящиеся на борту яхты, которая принадлежит монаршей семье Катара, были помещены на карантин в городе Пальма (автономное сообщество Балеарские острова) из-за выявления коронавируса у нескольких членов экипажа. Об этом сообщила в среду газета La Vanguardia.

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По ее информации, члены монаршей семьи Катара покинули яхту еще 5 сентября. Судно Yasmine of the Sea пришвартовано в порту Пальмы, куда оно прибыло из Валенсии. Пока было подтверждено четыре случая заражения среди 25 человек, путешествующих на яхте.

Владельцем 80-метрового судна является член монаршей семьи Катара, шейх Абдалла бен Халифа Аль Тани, занимавший пост премьера с 1996 по 2007 год.

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КатарИспанияПандемия COVID-19
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