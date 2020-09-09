Росздравнадзор проверит обстоятельства смерти 60-летней пациентки в больнице Волгограда

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления Росздравнадзора по Волгоградской области по поручению министра здравоохранения РФ проверят обстоятельства смерти 60-летней пациентки в реанимации, сообщается в среду на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Волгоградской области проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи 60-летней женщины, которая, по сообщениям СМИ, не была вовремя госпитализирована и скончалась в реанимации городской больницы", - сказано в сообщении.

В среду волгоградский портал v1.ru опубликовало статью, в которой, со слов родных умершей 22 августа 60-летней жительницы города Волжского, врачи скорой помощи не предлагали ей госпитализацию. Позднее, когда женщине стало хуже, ее доставили в инфекционный госпиталь. Ночью 22 августа она умерла. По словам дочери умершей, которые приводит СМИ, в заключении о смерти было написано: полиорганная недостаточность, инсулинозависимость, при этом ее мать никогда не принимала инсулин.

Сейчас родственники ожидают официального заключения экспертного совета, на проведение полного патологоанатомического исследования и итогового заседания медикам отводится до 45 суток.